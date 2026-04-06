Chivas rescatan empate ante Pumas de Keylor Navas y se mantienen líderes

México, México | Con un doblete de su goleador Armando “La Hormiga” González, el Guadalajara rescató un dramático empate 2-2 ante Pumas de Keylor Navas, el domingo en el estadio Akron, en Zapopan, en el partido que cerró la decimotercera fecha del torneo Clausura 2026.

Las Chivas del Guadalajara, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, se mantuvieron en el primer lugar de la clasificación con 31 puntos.

"El partido se puso cuesta arriba con dos goles, pero este equipo tiene valentía, confianza y argumentos, a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores, para enfrentar este tipo de situaciones y revertirlas", dijo Milito.

"Tal como se dio el partido y habiendo empatado al final, es un punto que valoramos", añadió.

El Guadalajara llegó a este partido ya clasificado a los cuartos de final por anticipado gracias a las derrotas de Tigres y Atlas en el transcurso de la jornada.

Por su lado, los Pumas del entrenador mexicano Efraín Juárez llegaron a 24 unidades y se ubicaron en el quinto lugar.

"Estoy muy feliz porque mi equipo juega como quiero que juegue, porque los jugadores se entregan dentro de la cancha, porque siguen el plan de partido y porque lo que pensamos tácticamente en la semana nos salió contra el mejor equipo, según los números", comentó Juárez.

"Tuvimos para hacer el 3-0 y el 3-1, y al final se dio el empate con la decisión del árbitro, que siempre respetamos; a veces te da y a veces te quita", agregó.

Uriel Antuna, exjugador del Guadalajara entre 2020 y 2021, hizo el 1-0 para los Pumas al minuto 21. El 2-0 llegó al 41’, por cortesía del defensa José Castillo en propia puerta.

Armando González descontó para las Chivas con un remate de cabeza al 70’ y decretó el empate al 90’+10, con un penal señalado tras la revisión del VAR luego de varios minutos de incertidumbre.

Con este 2-2 quedó opacada la sobresaliente actuación del portero costarricense Keylor Navas, quien al minuto 37 logró una doble atajada consecutiva en el arco de los Pumas: primero detuvo un remate de González desde el área y luego desvió a una mano un disparo a quemarropa de Efraín Álvarez.

González llegó a 12 goles y se adueñó del liderato de goleo individual, que el sábado había tomado con 11 el ítalo-brasileño João Pedro tras marcar en la victoria del Atlético San Luis por 2-1 ante Monterrey.

Con su doblete, “La Hormiga” igualó los 12 tantos que le dieron el título de goleo del torneo Apertura 2025, compartido con João Pedro y el portugués Paulinho, del Toluca.

A nivel colectivo, las Chivas de Milito extendieron a 11 su racha de partidos sin perder como locales en el estadio Akron.

La decimotercera jornada también quedó marcada por la primera derrota del bicampeón Toluca, que cayó 1-0 en su visita al estadio La Corregidora ante el Querétaro, dirigido por el chileno Esteban “El Chino” González.