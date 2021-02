Celso y el Deportivo apenas ven la luz en segunda B de España

Una tormenta vive el Deportivo La Coruña de España donde milita el costarricense Celso Borges que actualmente lo mantienen al margen de luchar por el ascenso en Segunda B (tercera división).

Sumergido en una crisis deportiva en la que por fin volvieron a ganar tras seis juegos sin hacerlo, la renuncia de toda su directiva en pleno y de momento fuera de zona de ascenso.

La situación es difícil y podría tornarse crítica de no ganar el próximo sábado en un vital partido ante el Racing Ferrol como visitantes.

La realidad actual de uno de los equipos que maravilló a España en los 90’s y principios de este siglo, es muy simple, en cuatro fechas por disputar se disputará tres categorías: llega con mínimas posibilidades de clasificar, su permanencia en segunda B o bien descender a la tercera división (cuarta para nosotros).

Este último panorama sería un desastre y en Riazor prefieren ni pensar en eso.

Actualmente el Depor es quinto del Grupo A sector 1 a dos puntos de zona de clasificación, pero a tres del grupo de descenso por lo que sumar es vital a partir de ahora.

De momento el equipo al menos volvió a sonreír el domingo anterior por 1-0 ante el Guijuelo, sin embargo, no es para sacar pecho, pues fue ante el último del grupo.

El sábado jugarán una final ante el Racing Ferrol que podría marcar mucho el camino del equipo. Una victoria los metería de lleno por la lucha del ascenso y los alejaría un poco del peligro.

Sin embargo, los partidos de reposición debido al COVID-19 podría dejarlos a cinco puntos de puestos de clasificación, por lo que soñar con seguir con vida aún es prematuro.

Celso, entre los más cuestionados.

Pese a que la crítica es general para todos los futbolistas del Deportivo, el costarricense Celso Borges no escapa de ellas y es uno de los que más cuestiona la afición.

Los aficionados del Depor creen que tanto el tico como el nigeriano Uche Agbo, son dos de los futbolistas que más quedan debiendo, ya que en el papel y por su experiencia deberían de mostrar mejor calidad que los futbolistas de Segunda B.

Pese a esto, el tico ha disputado 16 compromisos y aún no ha anotado. Suma 1.345 minutos y solo dos asistencias.

En una entrevista con el medio La Voz de Galicia, el tico admitió que él y sus compañeros de experiencia son a los que más le van a exigir, de ahí que afirma que “cuando el equipo está bien, yo me veo bien; cuando no está bien, no me veo bien”.

Aunque sí reconoció que al inicio de temporada le costó mucho en el plano físico.

“Yo no sé qué he dejado de hacer de mi juego de antes a mi juego de ahora. Es verdad que mi juego ha venido de menos a más. He llegado de una situación compleja, de no jugar durante un tiempo, físicamente no estaba bien, me puse a tono, y… Soy muy autocrítico conmigo mismo”, mencionó el tico en dicha entrevista.

El pasado domingo el tico comenzó con dudas ante el Guijuelo, pero para la complementaria su accionar mejoró y al final terminó encabezando la tan necesitada victoria.

Y es que, de los últimos 12 partidos, el Depor registra solo dos victorias por lo que el aguante de la afición es poca.

Por si fuera poco, Celso y sus compañeros vieron como toda la directiva del club en pleno renunció la semana anterior.

Los malos resultados en la cancha y la voluntad del propietario del club de hacer cambios drásticos llevaron a que el consejo de administración tomara la decisión de hacerse a un lado.

Con todo esto en su contra, este sábado Borges y su equipo se jugarán la vida de visita ante el Racing Ferrol. Un juego que podría significar un alivio o bien agravar el infierno que vive el equipo blanquiazul.