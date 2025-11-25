¿Bajará el precio de la ficha de los ticos por perderse el Mundial? Agentes responden

La realidad del fútbol tico cambió al no clasificar a la Copa del Mundo 2026. Tras la desazón, saltan algunas preguntas, una de ellas es: ¿Bajará el precio de los jugadores ticos por la no ida al Mundial?

En Teletica.com consultamos a algunos agentes de jugadores para conocer la respuesta.

Hay que ver dos realidades, hay algunos jugadores ticos que ya están en primeras divisiones europeas, eso es ventajoso para ellos, pero también están los futbolistas que están en Costa Rica y buscan salir, máxime que no está la vitrina del Mundial, incluso; no necesariamente si estuviera convocado o no a la Selección Nacional.

Por ejemplo, si un futbolista tico lo está haciendo bien en el extranjero es un abanderado de la calidad del jugador nacional, por lo que otros clubes podrían voltear a ver el mercado costarricense.

También hay que tomar en cuenta que otros valores tendrán todos los reflectores en el mayor evento futbolístico de selecciones como en una Copa del Mundo.

Esa exposición que sí tendrán otros, no llegará el talento tico, tras no poder superar a Haití, Honduras ni Nicaragua.

¿Qué dicen los agentes?

José Luis Rodríguez, Futbol Consultants

Sí, claro (que baja), sin duda alguna es un golpe durísimo para la industria del fútbol, no solamente en valores, sino también en oportunidades, porque la realidad es que hay muchos equipos en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, que se van a enfocar en aquellos jugadores que tengan esa oportunidad de mostrarse, de competir a nivel internacional en este torneo final que es la Copa del Mundo.



El Mundial es una gran oportunidad para los que asistan, hay jugadores que tienen esas raíces europeas, que hoy están en Curacao, que hoy están en Haití, que tal vez hoy están en una liga más pequeña, en unas segundas divisiones en Bélgica, segundas divisiones en Francia, y van a poder demostrar al mundo entero de que tienen la capacidad de dar ese salto de calidad a primeras divisiones o ligas más importantes.



Eso es lo que sucedió en Brasil 2014, todos los grandes jugadores que históricamente respetamos aquí en Costa Rica, estaban en ligas más pequeñas y aprovecharon esa plataforma para demostrarle al mundo que estaban capacitados y tenían la calidad para dar saltos a mejores competiciones, y eso fue lo que pasó, Bryan Oviedo a Inglaterra, Christian Gamboa a Inglaterra, Keylor, pasó un equipo media tabla al más grande del mundo, ¿verdad?, y esas son las cosas que va a pasar con esos jugadores de esos países, y entonces esos jugadores van a tener prioridad sobre sobre el jugador costarricense, que sí, tal vez tenga una buena edad, tenga buenos números, pero no va a poder competir a nivel internacional contra los mejores del mundo.



Andrés Imperiale, Des sport management

Yo creo que si va a bajar la cotización de los jugadores simplemente porque no van a poder mostrarse en el Mundial, es un hecho real que la generación tica que logró llegar a buenos equipos de Europa en su mayoría se dio tras la buena actuación del Mundial de 2014. El hecho de no participar hará que baje toda esa cotización.



Los buenos jugadores van a mantener sus presupuestos pero el hecho de no mostrarse en un Mundial, atípico por la cantidad de equipos, los ticos van a quedar fuera del radar de eso, así que es una lástima no lograr la clasificación y ojalá que sirve para hacer un cambio.



Hay varios casos, a Chile le sucedió algo muy similar con Sampaoli hizo gran Mundial, le permitió a la selección tener jugadores en los mejores clubes del mundo y ahora no los tiene en grandes equipos. Siempre las selecciones potencian a los jugadores de los países.



Daniel Solís, Prosport Management



La no clasificación al Mundial reduce muy duramente la exposición internacional de los futbolistas y creo que no tendrán esa vitrina que lo natural que el valor del jugador y el mercado centroamericano caiga.

Esa vitrina que nos dio el Brasil 2014, que llegamos a instancias finales hizo que jugadores pudieran ir a la Premier, la Liga Española, Bundesliga, Ligue 1, pues pasa ahora totalmente lo contrario.

En este caso el valor va a caer, el mercado local es un momento de aceptar, que muchos precios que estaban inflados la realidad cambia y ahora es momento de ajustar la expectativa del valor del jugador y ser más coherentes en esta nueva realidad que tenemos.

Jonathan Dearte, DearteSports



Sin duda le va a bajar el precio al tico en el exterior, puede que hayan casos puntuales que son Manfred Ugalde y Jossimar Alcócer, quienes ya son consolidados en una Primera División europea.

De Ugalde y Alcócer va a depender más de los rendimientos quepuedan tener en sus ligas, pero a los demás les va a repercutir en gran manera, el jugador tico hoy pierde prestigio por no estar en un Mundial.

