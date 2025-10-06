Así llegan los principales legionarios de La Sele

Doce legionarios fueron convocados por Miguel Herrera para los partidos de La Sele contra Honduras y Nicaragua.

En el caso de Keylor Navas, el arquero llega al país luego de que su equipo perdiera 1-2 ante las Chivas, teniendo responsabilidad en uno de los goles.

Juan Pablo Vargas no juega desde que fue titular con Millonarios el pasado 27 de septiembre en la derrota ante Atlético Nacional, mientras que Francisco Calvo, del Al-Ettifaq, no vio acción en el partido contra el Damac el 26 de septiembre, último compromiso de los saudíes.

Josimar Alcócer, del KVC Westerlo, y Carlos Mora, del Craiova, tuvieron participación con sus equipos, mientras que Julio Cascante no sumó minutos con el Austin FC.

Desde Austria llegó la noticia de que Jeyland Mitchell jugó 30 minutos en la victoria del Sturm Graz.

Otro que fue titular es Álvaro Zamora con el Académico Viseu, mientras que Orlando Galo, del Riga FC, anotó un gol ante el Liepaja.

Con dos tantos, Andy Rojas fue clave en el triunfo del New York Red Bulls II frente al Toronto.

Finalmente, Manfred Ugalde no pudo anotar y su equipo, el Spartak Moscú, perdió 3-2 ante el CSKA Moscú.