Así le da la bienvenida el Copenhague FC a Kenay Myrie

El lateral firmó a largo plazo con el club y usará el dorsal 18.

Kenay Myrie, Copenhague FC/Crédito: @FCKobenhavn
Kenay Myrie, Copenhague FC/Crédito: @FCKobenhavn
Por José Fernando Araya 16 de enero de 2026, 11:49 AM

Ya es toda una realidad el fichaje de Kenay Myrie con el FC Copenhague de Dinamarca y el club le dio una grata bienvenida. 

Al confirmarse su fichaje, el club preparó una calurosa bienvenida con una sesión de fotografías y el título “Nuevo león costarricense en Copenhague”. 

Además, el director deportivo Sune Smith-Nielsen comentó sobre las características del jugador y lo que esperan del tico. 

"Hemos seguido a Kenay durante mucho tiempo, donde hemos podido ver su potencial, y al mismo tiempo hemos visto a un jugador que también ha rendido positivamente a nivel senior. Vamos a traer a un jugador joven y emocionante, que a largo plazo se convertirá en un perfil en la Superliga y en el F.C. Copenhague”, destacó Smith. 

Además, aseguró que el tico posee "cualidades ofensivas evidentes en forma de velocidad y buen poder. Tiene un físico fuerte y una personalidad madura a pesar de su corta edad".

El club sabe que el tico tendrá que adaptarse al estilo de juego, pero sobre todo destaca que es vital adaptarse a la vida y cultura danesa

"Habrá un periodo de adaptación en Copenhague en cuanto a estilo de juego y cultura, pero estamos muy deseando ayudar a Kenay en su camino hacia ese reto y así asegurar un jugador que ayude al F.C. Copenhague en el futuro", aseveraron.

Myrie firmó un contrato a largo plazo y utilizará el dorsal 18.

