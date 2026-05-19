Así está el panorama de Jeaustin Campos tras quedar eliminado el Real España

El Real España del técnico costarricense Jeaustin Campos volvió a quedar fuera, esta vez de las semifinales, al caer ante Marathón, dejando así ir el chance de disputar una final.

Campos, quien tuvo una temporada polémica al renunciar a media campaña y denunciar que el fútbol en Honduras estaba muy tocado, siguió dirigiendo pese a esto y terminó como líder general.

Sin embargo, otra vez fracasó en su intento de llevar a la gloria al Real España.

Ante esto, muchos se preguntan qué pasará con Campos en Honduras, si seguirá vinculado con el club o bien si se marchará del equipo.

El estratega no dio pistas en su conferencia de prensa tras quedar eliminado, aunque recalcó que él todavía cuenta con un contrato con el equipo.

“Primero, tengo contrato. Lo otro es que la junta directiva siga creyendo en nosotros, y la otra es si yo quiero quedarme o no. Ha habido situaciones, pero yo no cambié de opinión. Ustedes saben lo que pasó: yo sí le puse la renuncia al presidente y no rectifiqué tampoco. El presidente, con su junta directiva, decidió decirme que tenía que seguir, y después de eso seguí trabajando igual, con honestidad”, indicó en declaraciones al Diario Diez de Honduras.

Además, añadió que “pero hay una situación clara: tengo contrato, estamos haciendo las cosas bien y siempre falta ese “cinco para el peso”. Eso nos da rabia y un sentido de revancha. Los contratos van y vienen, soy respetuoso de eso, de los proyectos, y al final los dirigentes tienen la palabra porque son los que mandan”.

Sin embargo, al estratega se le preguntó si él está dispuesto a seguir y no fue muy claro en su respuesta.

“Insisto, yo tengo contrato y mi realidad como profesional es siempre buscar campeonatos. Hay detalles por contar en la próxima temporada”, mencionó.

Campos llegó al equipo sampedrano en julio del 2024 y cuenta con contrato hasta el 2027, aunque las próximas reuniones podrían ser determinantes para el futuro del estratega.



