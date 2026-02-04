Así catalogó Faitelson la debacle de Pumas de Keylor Navas

La dolorosa derrota de 4-1 que sufrió el Pumas de la UNAM y Keylor Navas a manos del equipo de San Diego FC por ida de la serie de Copa de Campeones de Concacaf tuvo toda clase de repercusiones.

Uno de los que más fue crítico con el papel de los universitarios fue el periodista David Faitelson, quien en pocas palabras mostró su enfado con el papel del equipo mexicano.

“Pumas fue a defenderse y se llevó una humillación. Prácticamente, eliminado de Concacaf”, fue lo que publicó el periodista mexicano a través de su cuenta oficial de X.

Pumas fue a defenderse y se llevó una humillación…

Prácticamente, eliminado de Concacaf… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 4, 2026

Navas vivió una verdadera pesadilla este miércoles, pues, recibió cuatro goles en 18 minutos.

Ahora el cuadro azteca está obligado a una remontada épica este martes 10 de febrero a las 7 p. m. en el estadio de Pumas para seguir con vida en el máximo torneo de la Concacaf.



