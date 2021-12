Ariel Lassiter jugará con el Inter de Miami de la MLS

El atacante costarricense Ariel Lassiter jugará la próxima temporada con el Inter Miami del exjugador David Beckham.

Lassiter llega al equipo estadounidense tras un paso de dos años en el Houton Dynamo.

“Estamos muy contentos de seguir fortaleciendo nuestro equipo para la temporada 2022 ahora con el fichaje de Ariel. Él tiene la habilidad de incomodar a los equipos rivales con su agilidad y rapidez y podrá ayudar a crear oportunidades de gol”, indicó el director deportivo, Chris Henderson.

Official: Welcome, Ariel Lassiter✍🏼🇨🇷#InterMiamiCF signs Costa Rican international attacker @Ari_Lassiter15 from Houston Dynamo to strengthen the squad’s offense ahead of the 2022 campaign!https://t.co/0GSVhAv9HW