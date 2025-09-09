Amelia Valverde quedó fuera de Rayadas

Rayadas de Monterrey anunció este martes la salida de la costarricense Amelia Valverde y su cuerpo técnico, luego de casi dos años al frente del equipo.

La institución albiazul destacó el profesionalismo, compromiso y liderazgo de la entrenadora costarricense, quien guio al plantel hacia logros históricos, entre ellos el bicampeonato de la Liga BBVA MX Femenil.

“El trabajo extraordinario de Amelia y su equipo permitió fortalecer a las Rayadas como un club protagonista en cada torneo. Reconocemos y agradecemos profundamente su labor”, señaló la dirigencia en un comunicado oficial.

El club explicó que la decisión responde a la necesidad de realizar un cambio en la dirección técnica con el fin de mantener el crecimiento deportivo y seguir avanzando en la consecución de objetivos.

En el mismo anuncio, Monterrey también informó la salida de Carla Rossi, auxiliar técnica institucional.

A partir de ahora, el plantel quedará bajo la conducción de Leonardo Álvarez y la auxiliar técnica Alicia Fuentes, quienes ya formaban parte del club y asumirán la responsabilidad de guiar a Rayadas en esta nueva etapa.

Valverde sumó 87 juegos con Rayadas, 51 victorias, 15 empates, 21 derrotas, así como un bicampeonato.