Álvaro Zamora sobre el Aris: “Es un equipo que tiene sus complicaciones”

El Aris de la liga griega en algún momento tuvo a tres ticos en sus filas. Se trata de Álvaro Zamora, Jewison Bennette y Rónald Matarrita.



De acuerdo con los jugadores no ha sido la mejor experiencia de sus carreras y los problemas con los helénicos son varios.

“Es un equipo que tiene sus complicaciones, no te voy a mentir”, indicó Zamora, el único de los tres que logró estabilizarse en la oncena.

Para el atacante “hay jugar y concentrarse en lo que hay que hacer”, además señala que en estos momentos se concentra en otras cosas.

“Ya estoy en la selección y ya pasó el año en el Aris”, añadió.

El tico dejó en claro que las próximas semanas con la Tricolor pueden ser la ventana para buscar otro destino.

“Mi idea es aprovechar este mes que tengo con la selección para buscar opciones”, explicó.

“Estoy concentrado totalmente en la selección y tendré que ir en julio y si aparece en ofertas, mejor, y si no tocará el Aris”, aseguró el volante que se ha convertido en titular con Gustavo Alfaro.

Recientemente, Bennette se refirió a su paso por el Aris de la siguiente manera:

“Cuando llegué al Aris jugué titular dos partidos y después de eso tenían que pagarme el salario, la casa y el carro, yo me quejé con el Sunderland y a ellos les molestó eso, entonces me comenzaron a apartar y me dejaron fuera de lista, al final tuve una pequeña lesión que me dejaron fuera de los juegos de La Sele”.

Zamora, por su parte, no quiso ahondar en los problemas que ha afrontado: “es un tema complicado. No quiero hablar de eso”.