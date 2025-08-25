Alonso Martínez salva el fin de semana de los principales legionarios

En el fin de semana previo al llamado de la Selección Nacional, los principales legionarios ticos tuvieron actuaciones discretas, con poco que destacar, a excepción de uno de los atacantes.

Alonso Martínez sigue mostrando un gran nivel y se consolida como el más determinante del momento.

A continuación, el repaso de los futbolistas costarricenses en el extranjero:

Keylor Navas, Pumas: Empate 0-0 en casa. El equipo del tico se mantiene en la posición 13 de la liga.

Patrick Sequeira, Casa Pia: El Porto goleó 4-0 con el costarricense en la portería.

Juan Pablo Vargas, Millonarios: No tuvo participación en la victoria 3-0 ante Junior.

Jeyland Mitchell, Feyenoord: Ya volvió a entrenarse tras superar una lesión.

Francisco Calvo, Al-Ettifaq: El equipo del defensor jugará el jueves ante Al-Kholood.

Orlando Galo, Riga: El mediocampista, junto a Anthony Contreras, regresa a la acción el miércoles por la Conference League. En la ida ante el Sparta Praga cayeron 2-0 como visitantes.

Brandon Aguilera, Rio Ave: Titular los 90 minutos en el empate 3-3 ante Arouca.

Jossimar Alcócer, Westerlo: El partido frente al Brujas fue pospuesto.

Carlos Mora, U Craiova: Ingresó de cambio en la victoria 2-0 en casa ante Petrolul.

Kenneth Vargas, Hearts: No vio acción en el empate 3-0 ante Motherwell.

Alonso Martínez, New York City: Otro partido y otro gol para el costarricense, esta vez en la victoria como visitante ante Cincinnati.





No goal is safe from Alonso Martínez 🤩 pic.twitter.com/PazSr9JhQT — New York City FC (@newyorkcityfc) August 24, 2025

Manfred Ugalde, Spartak: Fue titular en la victoria 0-2 de visita ante Rubin Kazán.