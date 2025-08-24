Alonso Martínez alcanzó números récord con el New York City

El costarricense Alonso Martínez vive uno de sus mejores momentos en su carrera, pues, este sábado marcó su gol número 14 en la temporada.

El tanto de Martínez dio una importante victoria al New York City 1-0 sobre el Cincinnati FC por la jornada 30, convirtiéndose en ﻿la octava vez que el tico le da el triunfo al equipo celeste.

Por si fuera poco, sus 14 tantos lo colocan a solo dos de igualar su mejor marca del 2024, donde consiguió 16 goles.

ALONSO ES LA DEFINICIÓN DE CRACK 🇨🇷 pic.twitter.com/G3F2DwFpnl — New York City FC (@newyorkcityfc) August 24, 2025

Pero el registro no queda ahí, pues este domingo el New York City brindó un dato estadístico que lo coloca como toda una figura histórica del club.

Martínez se convirtió en el tercer jugador en la historia del club en llegar a 30 goles con NYCFC, uniéndose a nombres como el de David Villa (77) y Valentín 'Taty' Castellanos (50).

“Además, tiene en la mira el récord histórico de Álvaro Saborío, quien en 2012 alcanzó los 17 goles con Real Salt Lake, cifra que se mantiene como la mejor de un costarricense en MLS”, menciona el sitio oficial de la MLS.

With the game-winning goal against FC Cincinnati, @newyorkcityfc forward Alonso Martínez (30 goals) became the third player in club history to score 30 career goals with the team, joining David Villa (77) and Valentín ‘Taty’ Castellanos (50). pic.twitter.com/QsEI0seDXq — MLS Communications (@MLS_PR) August 24, 2025

De momento, el club del tico está a un punto de la zona de clasificación con un partido menos y está metido en una gran lucha junto al Inter Miami (46), Columbres Crew (45) y Charlotte FC (44).