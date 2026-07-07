Agente de Jossimar Alcócer: "Se han generado comentarios, pero preferimos enfocarnos en el aprendizaje"

El costarricense Jossimar Alcócer tendrá una nueva aventura en Europa con el Sparta Praga. En agosto del 2023, el futbolista llegó al Westerlo de Bélgica y ahora dio el salto a un club con más historia en el Viejo Continente.

Daniel Solís, representante de Alcócer, conversó con Teletica.com sobre cómo se dio la negociación y también la polémica que ha rondado al jugador en las últimas semanas.

—¿Cómo se dio la llegada de Jossimar Alcócer con el Sparta Praga, de la República Checa?



Se exploraron varias opciones y analizamos distintos proyectos, siempre priorizando el aspecto deportivo. Al final, creemos que Sparta Praga era el club que encajaba mejor con el perfil de Josimar y con el plan de carrera que tenemos para él. Estamos convencidos de que es el paso correcto en esta etapa de su desarrollo.

—¿Qué otros detalles nos puede contar de esta contratación que no hayan salido aún a la luz?



Hay muchos detalles de una negociación de este tipo que, por respeto a todas las partes, deben mantenerse en privado. Lo que sí puedo decir es que fue una negociación muy profesional, con buena disposición y voluntad de ambas partes para encontrar la mejor solución. También quiero agradecer a Westerlo por el profesionalismo y por ayudar a que Josimar pudiera dar este paso tan importante en su carrera.

—Recientemente Josimar Alcócer se ha visto envuelto en polémicas por su comportamiento fuera de la cancha: ¿Qué opina al respecto?

Josimar es un jugador joven y, como cualquier persona, está en un proceso de crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha. Ha habido situaciones que han generado comentarios, pero preferimos enfocarnos en el aprendizaje y en cómo seguir ayudándolo a crecer como profesional y como persona.



Sabemos que en un club como Sparta Praga la exposición mediática y la exigencia son mayores, y precisamente por eso estamos trabajando en una estrategia integral para acompañarlo de la mejor manera. Estamos convencidos de que este nuevo reto también será una gran oportunidad para su madurez y su desarrollo.

—¿Cómo trabajar todos los aspectos extracancha con Jossimar por lo que ha sucedido en los últimos meses después de la no clasificación a la Copa del Mundo?



Estamos abordando este proceso de una manera integral. Sparta Praga cuenta con una estructura muy sólida para acompañar al jugador en todas las áreas, y nosotros, como empresa, también estamos implementando un plan de desarrollo alrededor de Josimar.



Ese plan incluye acompañamiento profesional en aspectos personales, apoyo psicológico, el fortalecimiento de su inglés y un trabajo complementario con especialistas en recuperación y rendimiento. El objetivo no es solo que crezca como futbolista, sino también como persona y profesional, porque estamos convencidos de que ese equilibrio es clave para alcanzar su máximo potencial.

—¿Cuál es el proyecto que tiene el Sparta Praga con Alcócer y el del jugador con el nuevo club?

El club ve en Josimar a un jugador con mucho potencial, muy polifuncional, con una gran capacidad para jugar con verticalidad y con un perfil que encaja muy bien en su idea de juego. Además de sus condiciones ofensivas, valoran mucho su disciplina táctica, su sacrificio y su compromiso para aportar tanto en ataque como en defensa.



Por nuestra parte, el enfoque está completamente en que Josimar se consolide en Sparta Praga y continúe su desarrollo. Como ocurre con muchos proyectos exitosos en Europa, si ese crecimiento se da de la manera esperada, en el futuro podrán abrirse nuevas oportunidades. Pero hoy, tanto el club como el jugador están enfocados en consolidar este proyecto deportivo.

—¿Podrá Jossimar alcanzar su mejor rendimiento con este salto en Europa?

Creemos que sí. En Westerlo, Josimar dio un paso muy importante en su proceso de adaptación al fútbol europeo y adquirió experiencia en una liga muy competitiva. Ahora llega a un club con una exigencia distinta, donde el objetivo es pelear títulos cada temporada y competir en torneos europeos.



Esa presión por ganar cada fin de semana y competir al máximo nivel representa un nuevo desafío que, sin duda, contribuirá a su crecimiento como futbolista. Estamos convencidos de que esa evolución también será muy positiva para la Selección Nacional y para su futuro.

—¿Qué encontró en Kenay Myrie para llevarlo a Europa y ahora en Jossimar para poderlo llevar a un club más histórico?

El fútbol internacional busca jugadores cada vez más completos. En los últimos meses hemos logrado exportar a dos futbolistas jóvenes como Kenay Myrie y Josimar Alcocer, quienes considero tienen presente y futuro de Selección Nacional. Eso demuestra que en Costa Rica hay talento para competir al más alto nivel cuando se trabaja con una visión clara.



Hoy no basta con tener buenas condiciones físicas. El jugador debe tener inteligencia táctica, una buena base técnica y, además, ser un atleta: rápido, fuerte, intenso y competitivo. Esa combinación es la que más valoran los clubes internacionales.



En lo personal, después de muchos años trabajando en el fútbol nacional e internacional, he podido conocer de cerca el perfil que buscan los clubes en el exterior. Esa experiencia también quiero transmitirla a las nuevas generaciones. Por eso fundamos Fénix Academy, donde trabajamos en desarrollar futbolistas con esas características desde edades tempranas, preparándolos para competir al más alto nivel cuando llegue su oportunidad.

