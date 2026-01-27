Agente de Faerron revela su futuro: “Tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa”

El jugador Fernán Faerron tiene un acuerdo cerrado con un club de Europa, según confirmó la agencia de representación del futbolista por medio de un comunicado de prensa que envió a este medio.

“Toda la información publicada en relación con un supuesto regreso de Fernán Faerron al futbol de Segunda División de Costa Rica es completamente falsa. Fernan tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa, con el cual ya ha mantenido contacto directo y que ha sido visitado recientemente por el propio jugador”, informó la empresa No Limits & Belhasa Sports.

En el texto detallan que “en estos momentos se están llevando a cabo todas las gestiones legales, administrativas y reglamentarias necesarias para que Fernan pueda incorporarse al club europeo en el menor tiempo posible”.

Eso sí, indicaron que solo hay un camino para que Faerron juegue en Costa Rica este semestre.

“Únicamente en el caso de que los permisos administrativos y federativos no llegaran a tiempo, y solo de manera temporal, Fernan Faerron contemplaría la posibilidad de jugar cedido en Costa Rica, siempre como una solución provisional y nunca como un cambio definitivo en la planificación de su carrera profesional”, añade.

Fernán es jugador extracomunitario en Europa, por lo que su incorporación “está sujeta al cumplimiento estricto de las obligaciones salariales y de visados impuestas por la liga correspondiente”.

Será cuestionado de tiempo para conocer el futuro del zaguero nacional.