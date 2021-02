Adrián De Lemos quiere seguir cosechando títulos en Guatemala

El guardameta costarricense, Adrián De Lemos, se coronó recientemente como campeón con el Deportivo Guastatoya en el fútbol de Guatemala.



El arquero de 38 años juega en el fútbol chapín desde 2017, país donde encontró la regularidad bajo el arco y donde suma cuatro cetros, los dos primeros con el conjunto de Antigua.

“Se han acercado varios equipos a preguntar por mi contrato, pero yo me siento muy feliz acá, realizado, al igual que mi familia. Guastatoya es un departamento conocido como el pueblo de la amistad, es muy tranquilo, muy seguro y nos han tratado de maravilla”, expresó.

En entrevista para el programa Pasión Deportiva de Teletica Radio, De Lemos confirmó que le resta año y medio de contrato. Aunque sigue pendiente del fútbol costarricense, un posible retorno al país y a La Sele lo ve complicado.

“Se ve un poquito lejos, pero nunca he perdido la fe de volver, siempre trabajo al 100%, mi mente siempre está para conseguir cosas importantes. Trato de ver la mayoría de los partidos de Costa Rica, me encanta el fútbol, siempre estamos pendientes”, añadió.

De Lemos tiene como compañero en el equipo al mediocampista nacional, Aaron Navarro, con quien comparte una gran amistad y juntos se preparan para afrontar la próxima temporada, donde también lucharán por el título de Liga Concacaf.

Además, añade que durante los últimos meses ha sido objeto de comparación con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, debido a su apariencia física.

“A cada rato me lo dicen, hasta memes me han sacado. Me vacilan bastante con eso y a mí sinceramente no me molesta”, concluyó entre risas.