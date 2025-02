Adrián De Lemos narra el dramático momento que vivió tras sufrir pelotazo en Guatemala

El portero Adrián De Lemos narra el dramático momento vivido este sábado en Guatemala cuando un balonazo lo hizo perder el conocimiento.

La acción fue al minuto 9 del duelo entre su club y el Malacateco y los siguientes 10 minutos fueron dramáticos, tensos, preocupantes y de incertidumbre.

“Fue un gran susto, la peor parte fue después con el impacto con el balón se me hizo una fisura en la nariz pequeña y estaba bastante inflamado y los labios sí se me despedazaron bastante y los dientes y gracias a Dios no se me quebraron, pero sí tengo bastante dolor”, indicó el guardameta a Teletica Deportes.

Al portero se le hizo una tomografía para descartar otro tipo de lesión y el examen salió bien.

“En la madrugada como a las 3 a. m. pasamos a un hospital para que me hicieran una tomografía y por dicha todo salió bien”, explicó.

Ahora el portero se recupera en su casa de habitación y evalúa jugar con una careta.

“El doctor me dijo que iba a ver si me busca una careta o algo para poder jugar”, finalizó.

De Lemos sufrió uno de los momentos más tensos de su carrera deportiva, lo cataloga como un gran susto del que ya se está recuperando.