¡Adiós al Feyenoord! Jeyland Mitchell fue adquirido por su actual club en Austria

Tras dos años de haberse anunciado su llegada al Feyenoord de los Países Bajos, el defensor Jeyland Mitchell se despide del club y ahora pasará de forma definitiva al Sturm Graz de Austria.

El Feyenoord fichó al limonense proveniente de Liga Deportiva Alajuelense y tras una temporada con pocos minutos, fue enviado a préstamo al Sturm Graz de la primera división de Austria.

“Hoy, quiero expresar mi más profunda gratitud a todos en el club por su confianza, apoyo y creencia en mí desde el primer día. Estos dos últimos años se han llenado de valiosas lecciones, experiencias inolvidables y tremendo crecimiento personal y profesional.

Estoy agradecido a la dirección, el personal, los entrenadores, los jugadores y los seguidores que me hicieron sentir bienvenido y ayudaron a hacer esta experiencia tan especial. Ser parte de un club tan prestigioso ha sido un honor que siempre apreciaré”, explicó el tico en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el club anunció el acuerdo, aduciendo que Jeyland fue parte importante para el cierre de la temporada.

"Tras un periodo de adaptación en otoño, Jeyland ha demostrado de forma impresionante sus cualidades y rápidamente se ha ganado un puesto permanente en nuestro equipo. Jeyland aporta un perfil especial de fortalezas a su posición y aún así tiene un gran potencial de desarrollo. Por tanto, era evidente para nosotros ejercer la opción de compra acordada contractualmente, tanto desde un punto de vista deportivo como estratégico. Nos alegra que Jeyland haya firmado ahora en Graz y estamos entusiasmados con los pasos futuros que dará en el futuro", mencionó el director general de deportes del equipo, Michael Parensen.

El defensor de 21 años disputó apenas nueve encuentros con el Feyenoord, mientras que con el equipo austriaco llegó a participar en 26 partidos oficiales.

Alajuelense también se verá beneficiado económicamente con este movimiento debido a derechos de formación.



