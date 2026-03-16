¿A la MLS? Futuro de Keylor Navas tiene en vilo a todo México

Mientras en la cancha Keylor Navas vuela haciendo paradas extraordinarias como ante Cruz Azul que evitó la derrota de Pumas, en las gradas, tanto afición como la prensa se pregunta si el tico renovará con su club.

El tiempo pasa y hasta hace una semana apenas Pumas se sentó a negociar con Navas una posible extensión de contrato, algo que podría llegar varias semanas tarde.

El fin de semana, el periodista David Faitelson atizó la hoguera al afirmar que a Navas le llegó una oferta, difícil de competir.

"Keylor Navas tiene una oferta de la MLS contra la que Pumas no puede competir… La ventaja de Pumas: la familia del futbolista está muy bien adaptada a México", mencionó el periodista.

Keylor Navas tiene una oferta de la MLS contra la que Pumas no puede competir…

La ventaja de Pumas: la familia del futbolista está muy bien adaptada a México… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 15, 2026

Por su parte, el periodista René Tovar de Los Deporteros MX indicó que “por personas cercanas al portero, Keylor Navas, en el acuerdo verbal, principal, con Pumas se había establecido que en noviembre (2025) se hablaría sobre una posible renovación de su contrato lo que hasta ahora, Marzo (2026), apenas la directiva universitaria se sentó a la mesa de negociación”

“El tico gana menos de los dos millones de dólares anuales y si vino a Pumas, me afirman, fue en gran medida porque lo convencieron de los feliz y valorado que sería en el Universidad. Su círculo me asevera que Efraín Juárez y Eduardo Saracho tuvieron mucha injerencia en la decisión y convencimiento del guardameta. Lo económico, a Navas, no le interesa mucho, pero sí que haya una química y competitividad en el equipo. Personalmente no entendería, qué haría que Pumas no arregle a su portero icónico y no es ninguna promoción. No tengo ningún inyerés con nadie afortunadamente”, añadió.

A ver por personas cercanas al portero, Keylor Navas, en el acuerdo verbal, principal, con Pumas se había establecido que en NOVIEMBRE (2025) SE HABLARÍA sobre una posible RENOVACIÓN de su contrato lo que hasta ahora, Marzo (2026), apenas la directiva universitaria se sentó a la… pic.twitter.com/Ja000KRtBp — René Tovar (@Rene_Tovar) March 16, 2026

Novias parecen sobrarle al guardameta. Algunos lo ponen en la mira de un club grande de la MLS tipo Inter Miami, donde volvería compartir camerino con Lionel Messi, Nashville o el mismo LAFC, pero todo queda dentro de la especulación.

Otros, aseguraban que el América estaría dispuesto a coquetear con él, tras la lesión de su guardameta titular Malagón, pero de momento no hay ningún acercamiento real.

Pero Santiago Baños, presidente deportivo del América, declaró a Bolavip que "no existe nada con Navas" y que el portero no está en la mira del club, descartando toda posiblidad.

Brasileños narrando el atajadon de Keylor Navas pic.twitter.com/P56hSkDjUy — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) March 16, 2026

Los próximos meses serán vitales para conocer el futuro de Navas, pues su contrato con los Pumas termina este mes de junio, por lo que el tico ya tiene toda la libertad de negociar, ya sea una renovación o bien su siguiente destino.