¿Tiene vecinos ruidosos? Estas son las medidas legales que puede tomar

Redacción: Miguel Fallas

Las celebraciones navideñas y de fin de año son momentos para compartir, pero también pueden generar inconvenientes como ruido excesivo o fiestas que se extienden hasta la madrugada.



Según la abogada Angie Portela, existen normativas claras para evitar estos conflictos. El ruido en zonas residenciales debe mantenerse dentro de los límites establecidos por el Reglamento para el Control del Ruido Ambiental publicado en 2024, que establece las sanciones que se pueden tomar en caso de incumplimiento.



Si una fiesta se vuelve molesta, lo recomendable es dialogar primero con los vecinos, pero esto solo si hay una buena relación previa. Si esto no funciona, se puede recurrir al municipio o incluso a la policía para mediar en la situación (repase la información en el video adjunto).



Otros conflictos comunes incluyen el manejo de la basura y el estacionamiento. Si, tras una reunión, se deja basura en la calle o no se respetan los horarios de recolección, los responsables pueden enfrentar multas por incumplir las ordenanzas locales, de igual manera cada municipio será el encargado de velar por el orden de la basura en cada zona.



Por otro lado, el estacionamiento inadecuado, especialmente cuando bloquea accesos o salidas de emergencia, puede ser denunciado ante el tránsito municipal o nacional. En estos casos, se recomienda documentar la obstrucción y reportarla para evitar incidentes.



El uso de pólvora es otro de los desafíos más recurrentes durante estas fechas, especialmente si es adquirida de vendedores que no están inscritos debidamente para hacerlo. Su manejo está regulado por la Ley de Armas y Explosivos que establece el tipo de pólvora legal para la venta, es importante que la venta a menores de edad es ilegal y sancionada por ley, para denunciar este tipo de ventas ilegales puede hacerlo al 911.



En estas fiestas, el respeto por las normas es clave para mantener una convivencia armoniosa y segura en la comunidad.



Para más información puede contactar a la abogada Angie Portela al correo: [email protected]. En Facebook como Apriori Legal Corporativo.