Pueblo Soberano denuncia a Claudio Alpízar ante TSE y pide pruebas de sus señalamientos

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) denunció a Claudio Alpízar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y le pidió “pruebas reales” sobre sus señalamientos de un presunto financiamiento extranjero en la campaña de Laura Fernández.

El candidato del Partido Esperanza Nacional afirmó, este jueves, que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aporta recursos a la aspirante que dice representar la continuidad de la administración Chaves Robles.

Según Alpízar, los fondos servirían para pagar los 21 “guardianes del voto” que Pueblo Soberano anunció recientemente para fiscalizar las elecciones de febrero próximo.

La reacción del partido político representado por Fernández no se hizo esperar.

“Hemos presentado ante el TSE una denuncia formal para que se investiguen y se detengan afirmaciones públicas, temerarias y sin sustento que intentan sembrar dudas sobre el financiamiento de nuestra organización y sobre la integridad de nuestro trabajo electoral.



“Nuestro partido actúa apegado a la ley y con trazabilidad. La gestión financiera partidaria se rige por controles formales, bancarios y contables. Quien afirma lo contrario debe explicar qué prueba tiene, de dónde sale y cómo se verifica”, dice el comunicado de prensa.



La agrupación política indicó que sus “guardianes del voto son un orgullo cívico, no un negocio”, y solicitó al órgano electoral actuar con la “máxima diligencia para aclarar los hechos y frenar el uso político de acusaciones sin fundamento”.