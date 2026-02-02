Líderes mundiales felicitan a Laura Fernández por ganar la carrera presidencial

Diferentes líderes mundiales felicitaron a Laura Fernández por su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo 1.° de febrero.

El primero en hacerlo fue el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien el propio domingo dio a conocer que llamó a la mandataria electa.

“Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, escribió en su cuenta de X.

También se sumó a los saludos el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

“La noche de ayer tuve el honor de comunicarme con Laura Fernández para expresarle mis felicitaciones por su triunfo en las elecciones de Costa Rica, resultado de la voluntad democrática de su pueblo”, dijo en sus redes sociales.

La embajada de Panamá en Costa Rica también compartió a los medios de comunicación parte de la llamada que José Raúl Mulino sostuvo con Fernández.









El portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Anouar El Anouni, también emitió un pronunciamiento tras conocerse el resultado de los comicios.

“La Unión Europea felicita a Laura Fernández Delgado por su elección como presidenta de Costa Rica y al pueblo costarricense por su firme compromiso con la democracia, como lo demuestra la alta participación electoral”, dijo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también felicitó este lunes a la presidenta electa por su “clara victoria”.

"Bajo su liderazgo, confiamos en que Costa Rica seguirá avanzando en las prioridades compartidas, entre ellas combatir el narcotráfico, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, promover la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras y fortalecer los lazos económicos", declaró Rubio en un comunicado oficial.

Además, hubo saludos desde Argentina, donde la Cancillería del país suramericano emitió un pronunciamiento público.



