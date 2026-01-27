Laura Fernández señala a Fabricio Alvarado en debate: “Me arrinconó en una oficina”

La noche de este lunes se realizó el debate presidencial organizado por Noticias Columbia y la Universidad Latina, donde uno de los puntos tensos fue la confrontación entre la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República.



En el debate, tras una pregunta sobre el crimen organizado y cómo el gobierno puede recuperar el control territorial, Fernández aseguró que, cuando fue asesora, Fabricio la acosó y la “arrinconó” con la excusa de darle una Biblia.



"Que nos libre Dios de un lobo con piel de oveja, en nombre de las mujeres de Costa Rica tengo que alzar la voz, porque cuando fui asesora, al igual que muchas más, recibí acoso de este señor, comentarios pasados, fotografías y lo que es más grave, usando el nombre de Dios, nunca puedo olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa, vea qué delicado, de regalarme una Biblia, nunca voy a tener temor de levantar la voz por justicia, por las miles de costarricenses que han sido víctimas de un montón de cochinos”, aseveró la candidata de que se llama de la continuidad.



Tras las fuertes palabras que emitió la candidata, Alvarado no se quedó callado y le contestó:



“Hoy todo el país fue testigo de lo bajo que puede caer una persona con tal del llegar al poder, pero no se quede con eso, quédese con gente que da la cara por usted, aquí estoy dando la cara, aquí sigo, porque sé y mi familia sabe quién soy yo, en qué momento perdimos la Costa Rica que dejaron nuestros abuelos, donde se debatía con altura”.



Las palabras de Laura fueron precisamente porque, en una pregunta anterior, Alvarado afirmó que Laura y su equipo de trabajo eran parte “de la campaña sucia generada en mi contra en esta campaña electoral” y le recordó que ella fue parte de su equipo económico en el 2018, cuando, afirmó, siempre la vio muy contenta en fotografías y videos.



“Qué bajo ha caído, hoy usted quiso utilizar el morbo para golpearme a mí y golpear a mi familia, con mi familia nadie se mete, su deseo de poder la sobrepasó, que Dios libre a Costa Rica de Laura Fernández en la presidencia de La República”, le dijo Alvarado antes de que Laura revelara el supuesto acoso por parte de él.



Además de Fernández y Alvarado, en el debate participaron los candidatos Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles del Frente Amplio, y José Aguilar Berrocal, de Avanza.