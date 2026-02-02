Laura Fernández insistirá en venta del BCR “antes de que quiebre”

La presidenta electa, Laura Fernández, aseguró este lunes que seguirá adelante con su propuesta para vender el conglomerado del Banco de Costa Rica (BCR) y que utilizará esos recursos para capitalizar el fondo de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En conferencia de prensa, la futura mandataria aseguró que su intención es vender el BCR “antes de que quiebre”.

“Yo sigo en pie con la propuesta seria de que vendamos el Banco de Costa Rica antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos, y que todos los recursos de la venta de ese banco los utilicemos para capitalizar el fondo de pensiones del IVM de la Caja.

“Yo no quiero que el pueblo de Costa Rica tenga que pensionarse hasta los 70 años y no quiero tampoco que ni a patronos ni a trabajadores les aumenten lo que hoy día cotizan. Por eso, me parece que tenemos que tomar decisiones serias”, aseveró este lunes.

Efectivamente, Fernández había propuesto esa venta desde su plan de Gobierno y con ese objetivo en específico.

El IVM es el principal fondo de pensiones del país y, según las últimas proyecciones, podría colapsar alrededor del año 2047.

“Aquí no se trata tampoco de vender las joyas de la corona sin antes también aprobar un paquete de proyectos de ley que deben acompañar la capitalización del IVM. Yo no voy a echarle plata, perdónenme la expresión, a un canasto y que se salga por un montón de huecos y que en 30 o menos años estemos otra vez con una crisis a la vuelta de la esquina.

“Plantearía la venta de ese banco y un paquete de reformas estructurales que nos garanticen eficiencia, transparencia y mejores retornos, porque muy bien sabemos todos nosotros la presión demográfica que experimenta nuestro país, donde cada día es más caro sostener el régimen de pensiones en virtud de la longevidad de nuestra población con una tasa de ultrabaja natalidad, donde cada día tenemos menos nacimientos y por añadidura menos población económicamente activa que sostenga el sistema de jubilaciones”, añadió Fernández.

La idea de vender el BCR y otros activos estatales como el BICSA no es nueva. La actual administración ya había intentado la venta de ambos, pero la oposición del Congreso lo impidió.

Si bien el Ejecutivo tendrá al menos 31 diputados en la futura Asamblea, el departamento de Servicios Técnicos ya había advertido en 2022 que se necesitaban al menos 38 votos para vender el BCR, esto por tratarse de una institución autónoma.