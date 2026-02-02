Laura Fernández anuncia cuál será su primer decreto como Presidenta

La presidenta electa, Laura Fernández, anunció este lunes que impulsará un paquete de proyectos de ley lleno de expedientes que defendió como ministra y que no lograron ser aprobados por el actual Congreso.

En conferencia de prensa, Fernández aseguró que ese será el primer decreto ejecutivo que firmará una vez que asuma el poder el próximo 8 de mayo.

“El primer decreto que firmaré es el paquete de proyectos de ley que van para la Asamblea (Legislativa) en el periodo de sesiones extraordinarias, donde todos los proyectos de ley que yo misma siendo ministra de Planificación y de la Presidencia trabajé y empujé en la Asamblea y que, por cálculo político o pura mezquindad, nos archivaron, toda esa lista va a volver a convocarse”, dijo.

Esa lista, según reconoció la futura mandataria, incluye el proyecto de seguro agropecuario y otras reformas al sistema penitenciario, expresó Fernández sin entrar en mayores detalles.

Hay que recordar que en 2020 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional para permitir que el Gobierno entrante asumiera el poder en sesiones extraordinarias, que es cuando el Ejecutivo controla la agenda legislativa.

De esta forma, los diputados deberán concentrarse en esa agenda que defina Fernández desde mayo y hasta julio próximos.

Sin embargo, la mayoría del PPSO en el Congreso también impactará las prioridades legislativas para el resto del cuatrienio, pues será el oficialismo el que tendrá la última palabra en todas las convocatorias.

La presidenta electa adelantó que también tendrá como prioridad la lucha contra la impunidad y la recuperación de la seguridad ciudadana.

