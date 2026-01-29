Fracción del PUSC anuncia medidas tras apoyo de otro de sus diputados a Laura Fernández

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, aseguró que la bancada valorará acciones en contra de María Marta Carballo y otros de sus diputados que han hecho público su apoyo a Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano.

La reacción llega luego de que Carballo subiera a sus redes sociales un video en el que reconoce que apoyará a la candidata del “continuismo”, esto luego de haber sido separada de la campaña de Juan Carlos Hidalgo por orden del aspirante socialcristiano.

“Los diputados no han estado involucrados en la campaña desde hace varios meses, que don Juan Carlos Hidalgo los excluyó de la campaña. En los próximos días valoraremos las acciones a seguir con estos diputados.

“Por ahora, estamos concentrados en sacar adelante la campaña de nuestro candidato, quien según las últimas encuestas ha mostrado un crecimiento sostenido”, dijo Pacheco.

El lunes pasado, Leslye Bojorges también anunció que apoyará a Fernández y, un día después, renunció al PUSC para declararse independiente.

Antes, Carlos Andrés Robles había reconocido al medio puntarenense, Acontecer Espartano, que también votaría por Fernández.

Los tres son parte de un bloque de cinco legisladores que votaron en contra de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, contrario a la directriz del PUSC y del propio Hidalgo.

Por esa razón, todos fueron separados de la campaña rojiazul.

"Eso no puede sorprender a nadie, porque algunas diputaciones desde hace tiempo sucumbieron a negociaciones con el Gobierno.