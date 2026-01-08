Claudio Alpízar denuncia que Nayib Bukele financia campaña de Laura Fernández

El candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, denunció este jueves que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, financia parte de la campaña de Laura Fernández (Pueblo Soberano).

En un video enviado a los medios de comunicación, el politólogo aseguró que fuentes cercanas a su campaña le dijeron que la visita de Bukele a Costa Rica la próxima semana tiene como objetivo financiar la recta final de la campaña de Fernández.

Incluso dijo sospechar que esos recursos servirían para pagar los 21 “guardianes del voto” que Pueblo Soberano anunció recientemente para fiscalizar las elecciones de febrero próximo.

“Me parece que ellos están bastante urgidos. Están pagando 50 mil colones a cada guardián. Esto también es información que tiene nuestra estructura, que han estado teniendo ese choque con mucha gente que está participando con la estructura de Pueblo Soberano y que les dice que les están pagando 50 mil por la labor de ese día.

“Entonces 21 mil guardianes a 50 mil colones superan los mil millones de colones”, aseveró.

Consultada, la diputada y miembro de la campaña de Fernández, Pilar Cisneros, dijo sentir lástima por Alpízar y su campaña, al tiempo que lo invitó a presentar una denuncia formal.

“Ay Claudio Alpízar, qué lástima que me da. Seguro está tan frustrado porque su campaña política no hay manera que haga ni el mínimo arranque.

“Nosotros hacemos política diferente y toda la gente que nos va a ayudar el día E lo hace voluntario. A nadie se le paga. Ahora, si usted tiene pruebas de que le pagamos 50 mil colones a cada uno y del derroche de plata y que el avión de Bukele va a venir lleno de dólares, ponga la denuncia, don Claudio. Usted sabe cómo funciona nuestra democracia. Presente las pruebas, ponga la denuncia en la fiscalía y vamos a ver cómo le va”, dijo (ver video adjunto)





Alpízar defendió que sus fuentes son fidedignas pero que no denuncia porque estas le pidieron anonimato.

“La fuente es fidedigna, si no, no me hubiera animado a sacar el video. (No denuncio) porque las personas que me pasan la información me pidieron que mantuviera su nombre con discrecionalidad, entonces no puedo develar esa información, pero yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene todas las potestades para hacerlo.

“Aquí lo más delicado es que, como usted bien lo sabe, por la convención de Viena, las maletas diplomáticas y el avión del presidente Bukele no pueden ser inspeccionados por nuestras autoridades, entonces ese es un tema muy delicado que denunciamos con anticipación y que ojalá las autoridades respectivas, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, pues tomen cartas en el asunto”, finalizó.