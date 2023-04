Yeltsin Tejeda: "Me tomo tranquilo mi futuro"

El volante del Herediano, Yeltsin Tejeda sigue con su futuro en vilo, pues aún no define si seguirá vinculado a los rojiamarillo o bien se marchará a otro club.



Tejeda finaliza contrato en el próximo mes de junio y de momento el Herediano es el único club que ya le presentó una oferta, que se trata de una ampliación de contrato hasta el 2025.



"Me lo tomo tranquilo. Sé que tengo que pensar en mi familia, en mí, en algo bueno y me lo estoy tomando con mucha calma. No he cerrado ninguna puerta y lo que tengo en la mesa es del Herediano y me siento contento de que me tomen en cuenta para el proyecto que viene.