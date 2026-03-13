Ya se reportan dos bajas para el primer microciclo de La Sele

A solo horas de darse a conocer la convocatoria de la Selección Nacional, la Federación Costarricense de Fútbol reportó las primeras dos bajas.

El técnico Fernando Batista realizó este viernes su primera lista de jugadores para integrar la Selección Nacional durante el microciclo de trabajo del 16 al 18 de marzo.

Para esta convocatoria fueron llamados futbolistas que militan en clubes del ámbito nacional, menos los de Liga Deportiva Alajuelense, pues el martes disputarán el juego de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf ante Los Ángeles FC.

Sin embargo, dos jugadores ya no estarán por lesión.

“Les informamos que para el microciclo de la próxima semana de la Selección Mayor se reportan dos cambios por lesión: Berny Rojas del Inter San Carlos no podrá estar y en su lugar fue convocado Rodiney Leal de Guadalupe.

“Además, Aarón Murillo del Herediano queda fuera y Luis Flores de Cartago ocupará su espacio en la convocatoria del profesor Fernando Batista”, destacó.

Este es el cronograma del microciclo:

Lunes 16 de marzo

Inicio de concentración.

Atención a prensa con 2 jugadores a las 4:10 p. m.

Entrenamiento en Complejo FCRF-Plycem a las 4:30 p. m. con apertura a prensa de los primeros minutos para imágenes.

Martes 17 de marzo

Doble entrenamiento cerrado a las 10:00 a. m. y 6:30 p. m.

Miércoles 18 de marzo

Entrenamiento en Complejo FCRF-Plycem a las 9:00 a. m. (prensa de la FCRF enviará material a medios)

Fin de la concentración.



