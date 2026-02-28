¡Ya es oficial! La Fedefútbol le da la bienvenida a Fernando Batista como nuevo técnico de La Sele

Ya es oficial. La Federación Costarricense de Fútbol oficializó al argentino Fernando Batista como nuevo técnico de la Selección Nacional.

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol le dio la bienvenida al argentino de 55 años.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le da la más cordial bienvenida a Fernando Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica”, asegura el comunicado.

Pese a que ya anteriormente se había confirmado a Batista como nuevo estratega, ahora llega la oficialidad, pues faltaban algunos detalles del contrato por determinar.

Batista cuenta con una trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales. Fue técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recientemente, estuvo al frente de la Selección Mayor de Venezuela, a la que dirigió en la eliminatoria mundialista, aunque falló en su intento de llevar a la vinotinto a su primera Copa del Mundo.

“Nacido en Buenos Aires, Argentina, Fernando Batista tuvo una carrera profesional como defensor surgido de las divisiones menores de Argentinos Juniors. Jugó en clubes como Argentinos Juniors, San Lorenzo, con el que se coronó campeón de la Primera División argentina en 1995, Godoy Cruz y All Boys, además de integrar la Selección Argentina Sub-20.

“Conocido por su perfil formador y su experiencia en selecciones nacionales, ahora tomará las riendas de La Sele, aportando su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF”, añadió la Fedefútbol.

El argentino arribará este lunes al país para firmar su contrato por todo el proceso rumbo al Mundial 2030, además de tener su presentación oficial con los medios de comunicación.



