¿Y la autocrítica? Estas fueron las declaraciones de La Sele en su regreso al país

"Tampoco era que iba a ser un Mundial fácil, esas son las cosas que el fútbol, no se nos dio el resultado que queríamos. Somos autocríticos, pero creo que no fue un mal Mundial. Durante varios lapsos estábamos luchando en el grupo de la muerte, estábamos clasificados, usted se quedó en el primer partido".

"Satisfecho no porque yo quería clasificar, pero no estamos en deuda, qué equipo le ganó a Japón, solo nosotros, luchamos, peleamos y estábamos ahí".

"Cada partido es diferente, no podemos borrar el 7-0, pero no podemos borrar lo de después, ya las cosas cambiaron, nos humillaron, nos dolió, no cualquier selección se levanta de un resultado".

"Yo en ningún momento me cuestioné, uno no se puede echar a morir, uno tiene que ser honesto. La verdad yo no me fijo en eso (las críticas), van a haber críticas buenas y malas, hay momentos en que las cosas no van a salir como uno desea".