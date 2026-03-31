Y eso que apenas es medio tiempo: La Sele cae goleada ante la mundialista Irán
Costa Rica no tiene nada y luce muy mal ante los iraníes tras los primeros 45 minutos en Turquía.
La Selección de Costa Rica sufre y de qué forma: no toca la pelota, no tiene una idea, sin equilibrio, desorientada, no tiene nada de nada, nadita... pierde goleada 4-0 ante la mundialista Irán en Turquía. Y eso que apenas van por el primer tiempo.
Ali Gholizadeh (11'), Mehdi Taremi (18' y 33'), Mohammad Mohebbi (31') marcaron para los iraníes.
El técnico Fernando Batista presentó un 11 con cambios en relación a la alineación frente a Jordania (2-2).
La Tricolor salió con Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Jorkaeff Azofeifa; Orlando Galo, Jefferson Brenes, Andrey Soto, Warren Madrigal, Josimar Alcócer, Andy Rojas.
El juego se realizó en una cancha aledaña al Mardan Sports Complex, debido a todo un protocolo de seguridad por la presencia del príncipe de Jordania y personalidades del fútbol mundial como Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
— TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026
El tercero ¡Nos están despedazando! — TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026
Irán anota el segundo ante Costa Rica — TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026
Dando lástima, una vez más — TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026