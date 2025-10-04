Waston, Borges y Alvarado regresan a La Sele para duelos ante Honduras y Nicaragua

El técnico Miguel Herrera dio a conocer la lista de futbolistas de la Selección Nacional que están convocados para la doble fecha eliminatoria ante Honduras y Nicaragua.

Entre los 26 jugadores convocados destaca el retorno de varios nombres que tenían años sin estar en la Tricolor, como lo es el del espigado defensor Kendall Waston, Allan Cruz y Celso Borges.

Este último, quien aparentemente habría sufrido una lesión en la práctica de este sábado y se espera su condición médica para conocer si estará en la nómina.

Mientras que de último minuto se dio la ausencia por lesión de Patrick Sequeira, por lo que en su lugar llamó a Esteban Alvarado del Saprissa.

La lista de convocados es la siguiente:

Convocatoria de La Sele para doble fecha eliminatoria

​

Costa Rica se medirá a Honduras en San Pedro Sula el próximo jueves 9 de octubre, mientras que recibirá a Nicaragua el lunes para busca enderezar su rumbo al Mundial 2026.