Warren Madrigal: "Siempre es importante anotar, más con esta camiseta que amo"

El empate de Costa Rica ante Jordania (2-2) llegó gracias a un gol de Warren Madrigal, quien ingresó de cambio.

El atacante apareció en el área contraria y, de cabeza, subió el segundo tanto al marcador a favor de los ticos.

“Siempre es importante anotar, más con esta camiseta que amo”, explicó el jugador del Nashville SC de la MLS.

Destacó que la Selección Nacional se levantó tras estar abajo en el tanteador por dos anotaciones.

“Contento con la cara que dio el equipo. Se pudo caer tras el 2-0, pero nos levantamos y pudimos empatar el partido”, añadió.

Sobre las indicaciones que recibió de parte de Fernando Batista al ingresar al terreno de juego junto a Andy Rojas, fue muy claro: “La función que nos dio fue atacar los espacios y ser contundentes arriba”.

“Siempre que me toca entrar, tengo que hacerlo de la mejor manera y así me preparo”, concluyó.

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