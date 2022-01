Wanchope: "Hay que valorar por qué jugadores en buen nivel le dan la espalda a la Sele"

A Paulo César Wanchope se le conoce como uno de los máximos referentes en la historia de las selecciones nacionales.

Es de conocimiento público que sufrió múltiples lesiones en su rodilla, pero siempre primó su deseo de venir a la Selección Nacional.

Wanchope conversó ampliamente con Teletica.com sobre la actualidad de la Tricolor previo a los juegos ante Panamá, México y Jamaica.

Chope calificó de "incertidumbre" la actualidad de la nacional inmersa en una eliminatoria que ha tenido de todo. Por ejemplo: las renuncias de Manfred Ugalde y Giancarlo González, así como el cambio de entrenador a poco tiempo que se iniciara el camino a Catar.

​Sobre este tema en específico, en criterio del exjugador, la dirigencia debe tener en análisis sobre la mesa sobre por qué futbolistas que están en un buen rendimiento declinan vestir la casaca de la Tricolor.

Y agregó: "Cuando hay ese tipo de incertidumbres cuando se ve que un día sí y uno no, cuando no se sabe la razón del por qué unos sí y otros no vienen... todo este tipo de situaciones de tener a jugadores disconformes, futbolistas que no quieren estar en la Selección, que toman esa decisión en media eliminatoria como en el caso del Pipo (González) de retirarse no es normal, es algo que deben de ver a lo interno".