Vuelve Joel Campbell: 11 jugadores de la Liga están en microciclo de La Sele

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, dio a conocer los jugadores convocados para el microciclo de trabajo de la Tricolor.

La lista la componen 11 jugadores de Alajuelense y el regreso de Joel Campbell.

Los futbolistas convocados se concentrarán a partir de este martes y la primera práctica se llevará a cabo este miércoles.



Además, este sábado, por la tarde, se dará a conocer la lista oficial de convocados para los juegos eliminatorios de noviembre ante Haití y Honduras.

