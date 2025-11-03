EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

Vuelve Joel Campbell: 11 jugadores de la Liga están en microciclo de La Sele

Estos son los jugadores convocados a la semana de trabajo con Miguel Herrera.

Concentración de La Sele/Prensa FCRF
Concentración de La Sele/Prensa FCRF
Por Daniel Jiménez 3 de noviembre de 2025, 11:24 AM

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, dio a conocer los jugadores convocados para el microciclo de trabajo de la Tricolor.

La lista la componen 11 jugadores de Alajuelense y el regreso de Joel Campbell.

Los futbolistas convocados se concentrarán a partir de este martes y la primera práctica se llevará a cabo este miércoles.

Además, este sábado, por la tarde, se dará a conocer la lista oficial de convocados para los juegos eliminatorios de noviembre ante Haití y Honduras.

La Sele.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas