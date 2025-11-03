La Sele
Vuelve Joel Campbell: 11 jugadores de la Liga están en microciclo de La Sele
Estos son los jugadores convocados a la semana de trabajo con Miguel Herrera.
El seleccionador nacional, Miguel Herrera, dio a conocer los jugadores convocados para el microciclo de trabajo de la Tricolor.
La lista la componen 11 jugadores de Alajuelense y el regreso de Joel Campbell.
Los futbolistas convocados se concentrarán a partir de este martes y la primera práctica se llevará a cabo este miércoles.
Además, este sábado, por la tarde, se dará a conocer la lista oficial de convocados para los juegos eliminatorios de noviembre ante Haití y Honduras.