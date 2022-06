Vladimir Quesada sobre fracaso Sub20: "Nuestra participación tampoco fue malísima"

29 de junio de 2022, 8:36 AM

El técnico de la Selección Sub-20, Vladimir Quesada, hizo su balance tras la eliminación del Premundial en Honduras, en que la Tricolor se quedó sin Mundial y sin los Juegos Olímpicos París 2024.

"Yo creo que fue buena y hasta ahí. No fue excelente, pero tampoco fue malísima. Jugamos siempre contra rivales muy calificados. Creo sin lugar a dudas que nos tocó el grupo más fuerte. Probablemente, el tiempo lo dirá, enfrentamos el mejor equipo del torneo en cuartos", comentó Quesada.​

Y agregó: "Fue buena, pero no supernotable nuestra participación a pesar de no haber obtenido el objetivo final. Se nos ha enseñado a ganar todo y cuando no ganamos, normalmente lo calificamos de fracaso, probablemente así es. En este camino hemos logrado muchas cosas por parte de ellos, individualmente y colectivamente".