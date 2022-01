Vladimir Quesada probará a joven del Arsenal con la Sele Sub-20

El futbolista del Arsenal de Inglaterra Elián Quesada fue convocado por Vladimir Quesada para los juegos amistosos de la Selección Sub-20 ante México.

El padre del futbolista, Ruben Quesada, fue quien dio a conocer el llamado de su hijo a la Tricolor.

We’re going to Costa Rica to join the national team to play 2 friendly matches against Mexico. Very proud moment for us ❤️ Elián Quesada pic.twitter.com/0XSksEC9Ih