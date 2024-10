Vivas sobre ser técnico de La Sele: "Lo que pase a partir de mañana no depende de mí"

El técnico de La Sele, Claudio Vivas, se mostró bastante motivado luego del triunfo 3-0 ante Guatemala en el Estadio Nacional.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vivas en conferencia de prensa.

Esquemas: El equipo se puede aplicar a cualquiera de los sistemas. Hoy jugamos 4-4-2, cuando uno hace una lista y en la lista se encuentran variantes puede ir adaptándose a los rivales.

Panamá como rival: Habrá que ver si es el rival, no nos podíamos quedar afuera de esta instancia, estamos felices de poder jugar una nueva instancia y hay que prepararse para cualquiera de los cuatro equipos que están ahí. Sabíamos que hoy teníamos que dar ese paso firme. Felicito a todos los jugadores.

Técnico permanante de La Sele: Yo la verdad quería ganar porque hacemos un gran esfuerzo, estamos felices de vivir en este país, de poder tener esta posibilidad que nos da la Federación. Lo que pase a partir de mañana no depende de mí, dependerá de lo que sea mejor para el fútbol costarricense. Tengo la ilusión de poder continuar, pero no es el momento preciso para poder afirmarlo, esto hay que hablarlo. No soy yo quien tiene que definir esa situación.

Prueba de fuego ante Panamá: Dirigiendo selección, en cada partido se tiene una prueba de fuego. Es un buen momento para que todos le demos valor. Costa Rica tiene que empezar a mirar hacia adelante. Cada partido es una final y los que trabajamos en el fútbol dependemos de los resultados, en ese aspecto, yo no tengo miedo, yo tengo precaución, estoy en alerta.

Kenneth Vargas: Es un jugador que juega en Escocia, lo vemos todos los domingos, es titular, juega de extremo y delantero. Lo conozco muy bien, lo he llevado a otros torneos, tiene muchas condiciones, tiene gol y tiene bien ganado el lugar.

Dos delanteros como Alonso Martínez y Manfred Ugalde: Son compatibles y pueden seguir jugando juntos. Hay que analizar el rendimiento en sus clubes y el esquema a utilizar.

Brandon Aguilera: Hay que ponerse de pie y aplaudirlo. Necesitábamos quitar pelotas y tener buenos pasadores, necesitábamos preparar jugadores con criterio para hacer pases profundos.

Juego rápido: En el fútbol actual es muy importante la aceleración y el cambio de ritmo. La Federación nos permite analizarnos propiamente a nosotros, hemos hecho un gran esfuerzo físico.

