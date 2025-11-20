Virtual y presencial: así es reunión clave de federativos tras no clasificar al Mundial

Algunos de manera virtual y otros presencial: así es la reunión clave que sostienen los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, luego de que la Selección Nacional no obtuviera la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

La sesión estaba pactada para este jueves a las 5 p. m. en las instalaciones del Proyecto Gol, donde se encuentra un equipo de Teletica.com.

Uno de los dirigentes que llegó presencial fue Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés.



Después del fracaso rotundo de la Selección Nacional este es el primer encuentro que sostienen los miembros del Comité Ejecutivo.

El puesto del técnico Miguel Herrera, así como una evaluación de la eliminatoria y hasta el puesto de Ignacio Hierro, director de Selecciones Nacionales está en evaluación.