Video: Miguel Herrera quería encarar a periodista tras conferencia

Miguel Herrera reaccionó de la peor manera y hasta se encaró con un periodista una vez concluida la conferencia de prensa luego de la derrota 0-1 ante Haití.

Al Piojo se le consultó una y otra vez si debería seguir al frente de la Tricolor y su molestia quedó en evidencia al discutir con los colegas y enfrascarse en una serie de excusas que no vienen al caso.

“Ahí está el presidente, pregúntale a él, asumo mi responsabilidad, ya lo dije la vez pasada”, le contestó con enfado al periodista de Radio Columbia, Anthony Porras.

Pero fue al final que se levantó y salió a encarar a un miembro de la prensa, pero fue detenido por los efectivos de seguridad y la encargada de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, Adriana Durán.

Así lo reflejó un video del periodista Kevin Jiménez quien se encontraba en la zona de prensa del estadio Ergilio Hato de Curazao.

El Piojo peleando con Periodistas, el DT menciona que lo que faltó sólo hacer el gol pic.twitter.com/oHFPCMrG8p — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 14, 2025

La paciencia entre la afición y la prensa con el Piojo se acabó y sus días parecen contados al frente de la Tricolor, pues cayó ante Haití y solo un milagro lo coloca en la próxima Copa del Mundo.



