La Sele
Video: Miguel Herrera discutió el presente de La Sele
Repase la entrevista completa con el entrenador de la Selección Nacional.
Miguel Herrera, entrenador de la Selección Nacional, brindó una extensa entrevista a Teletica Radio y a Monumental.
El azteca trató temas como el caso de Creichel Pérez, Warren Madrigal y el presente de La Tricolor.
Herrera se prepara para enfrentar a Honduras y Nicaragua, un partido clave para determinar los chances de que los ticos sellen un boleto al Mundial 2026.
Compartimos toda la conversación.