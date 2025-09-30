EN VIVO
Video: Miguel Herrera discutió el presente de La Sele

Repase la entrevista completa con el entrenador de la Selección Nacional.

Por Adrián Fallas 30 de septiembre de 2025, 13:16 PM

Miguel Herrera, entrenador de la Selección Nacional, brindó una extensa entrevista a Teletica Radio y a Monumental. 

El azteca trató temas como el caso de Creichel Pérez, Warren Madrigal y el presente de La Tricolor. 

Herrera se prepara para enfrentar a Honduras y Nicaragua, un partido clave para determinar los chances de que los ticos sellen un boleto al Mundial 2026. 

Compartimos toda la conversación. 

