Video: Así fue el gesto de Keylor Navas con el portero de Nicaragua

Una verdadera noche para el olvido vivió el guardameta nicaragüense, Miguel Rodríguez, en el enfrentamiento ante la Selección de Costa Rica.

El joven portero, de apenas 22 años, tuvo la culpa en al menos tres de los cuatro goles con que La Sele se impuso 4-1 a Nicaragua.

Una vez concluido el partido, la exportero del Real Madrid y el PSG, Keylor Navas, tuvo un enorme gesto con el muchacho al que buscó en la banca, lo vio cabizbajo y le dio unas palabras de ánimo y aliento.

La imagen quedó registrada en la transmisión del partido en un enorme gesto de fair play por parte del guardameta tico titular hoy en los Pumas de la Liga MX.

Sin embargo, el técnico nicaragüense, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, no fue tan cortés con el joven y prácticamente le reprochó la derrota a su portero.

"El marcador no refleja lo que pasó en el partido, Costa Rica no generó mucho juego, perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez, toda la culpa es de él y mía por ponerlo. No hice el cambio del portero durante el partido porque lo iba a matar anímicamente, pero Miguel Rodríguez se está sacando solo de la Selección de Nicaragua, vamos a buscar otras opciones para noviembre", mencionó el técnico de nacionalidad chilena.

Nicaragua quedó eliminada del Mundial con la derrota ante Costa Rica.