Vestuario de La Sele afirma que no han ganado nada y aún falta para estar en Catar

La Selección Nacional realizó su último entrenamiento de la eliminatoria de cara al juego de este miércoles ante Estados Unidos. Los jugadores mantienen un discurso similar y es que si bien ya se garantizó al menos el repechaje, aún no se ha clasificado a la Copa del Mundo.



Los futbolistas realizaron labores a grupo completo en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

"No puede haber relajación, no hemos logrado nada, no podemos menospreciar ni dar a entender eso porque el fútbol todo lo cobra", comentó de manera contundente Johan Venegas.



Eso sí, el combinado patrio se nota más tranquilo y motivado por la posibilidad de estar en la repesca mundialista.

​En el terreno de juego se nota una calma y mucha alegría, sin embargo los jugadores tienen claro el compromiso y la responsabilidad de sacar los tres puntos ante Estados Unidos.

Uno de los más motivados es Carlos Martínez, el jugador de los Toros del Norte se mostró feliz por su debut en el equipo patrio.

“Estoy muy feliz por los minutos sumados y por debut, el técnico me dio la confianza y entre a hacer lo que me pidió, traté de ayudar al equipo y gracias a Dios pudimos sacar el partido”, expresó Martínez.



Por su parte, el líder de la defensa Francisco Calvo, explicó que tiene ganas de jugar ante el equipo de las barras y las estrellas, pero es consciente de la situación de tarjetas amarillas.



“Es difícil, en mi caso he jugado los 13 partidos, me encantaría jugar pero al final es decisión del técnico. Si me pone intentaré no sacarme la amarilla y si no me pone es por algo que el esta decidiendo”, expresó Calvo.



La práctica también contó con la presencia de Ángel Catalina y Robert Garbanzo, integrantes de la comisión técnica de la tricolor.



Costa Rica enfrentará este miércoles a Estados Unidos en el Estadio Nacional a partir de las 7:05 p. m. Toda la información al respecto usted podrá encontrarla en las diferentes plataformas de Teletica.

​