Vea lo que opinaba 'El Piojo' Herrera sobre Celso Borges y La Sele

Las críticas de la selección nacional se centran en el rendimiento de Brandon Aguilera tras la Copa Oro, pero también en el pasado ya se ha probado a otros mediocampistas.

Por este motivo salta la pregunta: ¿Podría regresar Celso Borges a La Sele?

Esto opinaba el seleccionador nacional, Miguel "El Piojo" Herrera tras dar la prelista de 60 jugadores para la Copa Oro.

El Piojo concedió una entrevista a Teletica Deportes, el pasado 23 de mayo, y esto dijo al respecto:

En esa oportunidad, El Piojo aseguró que nadie tiene las puertas cerradas en La Sele. También diferenció el caso de Keylor Navas, que es portero, sobre el de Celso, que es volante.

"No es lo mismo un jugador de campo de 37, 38 años que un jugador de arco con 37, 38 años. Eso obviamente es el desgaste físico que además lo veo en la cancha, lo que demuestra Celso, no es que él ya no le está dando, está siendo un jugador importante para su equipo y que está con un desgaste físico importante", comentó Herrera.

Además, el seleccionador aseguró que este proceso de recambio generacional no lo inició él sino Gustavo Alfaro y sentenció que "cuando las cosas están bien no hay que tocarlas mucho, no hay que ir para atrás, no hay que inventar cosas que no están".

Sobre por qué Celso no estaba en la prelista de 60 jugadores, Herrera ahondó que "en ese universo de jugadores, de 60 jugadores, no incluimos a Celso, que no es que no se lo merezca, es un jugador de gran calidad".

También, El Piojo fue muy enfático al dejar claro que "de aquí al Mundial faltan muchas cosas para hacer, muchas cosas por qué trascender, y no sabemos qué va a pasar, yo no puedo decir, no lo voy a llamar nunca más, no me interesa, porque sería yo un tonto desaprovechar de un jugador si lo necesito".

"No tengo ningún empacho que si mañana hay necesidad y el muchacho sigue andando muy bien, podamos llamarlo, tampoco es que está cerrada las puertas para nadie, no quiero hacer un espacio chiquitito donde puedo tener un universo grande, por el puro hecho de pensar que en la cabeza no tienes que estar pensando", aseguró.



Y reconfirmó: "No está descartado, tampoco voy a decir que lo voy a llamar mañana, porque no es cierto, sería mentirle a todos, hoy en día esta es la selección, esto es lo que pienso, mañana veremos cómo van funcionando las cosas".