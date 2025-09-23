Unafut recibió solicitud para suspender fecha 12 para dar espacio a La Sele

La Unafut informó que recibió la solicitud formal por parte de la Federación Costarricense de Fútbol de suspender la fecha 12 del Torneo de Apertura para colaborar con Selección Nacional.

"En Unafut comunicamos que recibimos la solicitud por parte de la FCRF de suspender la jornada 12 de Liga Promerica de cara a la próxima fecha FIFA de octubre. De esta manera, nos encontramos analizando todos los escenarios posibles con el objetivo de apoyar a la Selección Nacional en su camino a la Copa del Mundo", informó la Unafut ante consulta de Teletica.com.

En el texto agrega que "reiteramos que en Unafut tenemos toda la voluntad e intención de colaborar con la Selección Nacional y se comunicará la respuesta a la solicitud a través de nuestros canales oficiales de manera oportuna".



La fecha 12

Sporting FC vs. Pérez Zeledón

Herediano vs. Alajuelense

San Carlos vs. Saprissa

Liberia vs. Puntarenas

Cartaginés vs. Guadalupe

Difícil momento

La Tricolor vive un momento muy complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

A hoy está afuera de la Copa del Mundo y hasta del repechaje, al ser segundo del Grupo C.

Los dirigidos por Miguel Herrera son segundos del Grupo C con dos puntos, por abajo de Honduras (4) y los mismos que Haití (2). Solo una unidad por encima de Nicaragua (1).

La siguiente fecha será el 9 de octubre en Honduras y el 13 contra Nicaragua.