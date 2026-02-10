¡Un Mundial más! La Sele Sub17 consigue el boleto a Qatar 2026

La Selección Sub17 consiguió otro boleto mundialista, esta vez hacia la Copa del Mundo de Qatar 2026.

Pese a que traía un aplastante ritmo de 35 goles a favor en dos partidos, la Tricolor se encontró un duro hueso y empató 0-0 ante Puerto Rico, el rival más fuerte del grupo.

Esto dejó a ambas selecciones con igualdad de puntos (9), pero el gol diferencia le permitió a los dirigidos por Randall Azofeifa subirse al tren mundialista.

Curiosamente, ambos combinados terminaron la eliminatoria sin siquiera recibir un tanto.

Con esta clasificación, Costa Rica disputará su Mundial Sub-17 masculino número 12, tras haber participado en China 1985, Ecuador 1995, Egipto 1997, Trinidad y Tobago 2001, Finlandia 2003, Perú 2005, Corea 2007, Nigeria 2009, Chile 2015, India 2017 y Catar 2025.

Ahora, aguardan con ilusión el sorteo oficial de la FIFA, donde conocerán a sus rivales de grupo en una Copa del Mundo que se disputará en noviembre de 2026 en Catar.

Recordemos que ahora los mundiales Sub17 se realizan cada año y hasta el 2030 tendrán como sede el país asiático.