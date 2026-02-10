¡Un Mundial más! La Sele Sub17 consigue el boleto a Qatar 2026
La Tricolor empató sin goles ante Puerto Rico, suficiente para el festejo.
La Selección Sub17 consiguió otro boleto mundialista, esta vez hacia la Copa del Mundo de Qatar 2026.
Pese a que traía un aplastante ritmo de 35 goles a favor en dos partidos, la Tricolor se encontró un duro hueso y empató 0-0 ante Puerto Rico, el rival más fuerte del grupo.
Esto dejó a ambas selecciones con igualdad de puntos (9), pero el gol diferencia le permitió a los dirigidos por Randall Azofeifa subirse al tren mundialista.
Curiosamente, ambos combinados terminaron la eliminatoria sin siquiera recibir un tanto.
Con esta clasificación, Costa Rica disputará su Mundial Sub-17 masculino número 12, tras haber participado en China 1985, Ecuador 1995, Egipto 1997, Trinidad y Tobago 2001, Finlandia 2003, Perú 2005, Corea 2007, Nigeria 2009, Chile 2015, India 2017 y Catar 2025.
Ahora, aguardan con ilusión el sorteo oficial de la FIFA, donde conocerán a sus rivales de grupo en una Copa del Mundo que se disputará en noviembre de 2026 en Catar.
Recordemos que ahora los mundiales Sub17 se realizan cada año y hasta el 2030 tendrán como sede el país asiático.