EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

¡Un Mundial más! La Sele Sub17 consigue el boleto a Qatar 2026

La Tricolor empató sin goles ante Puerto Rico, suficiente para el festejo.

Selección Sub17/Prensa FCRF
Selección Sub17/Prensa FCRF
Por José Fernando Araya 10 de febrero de 2026, 15:55 PM

La Selección Sub17 consiguió otro boleto mundialista, esta vez hacia la Copa del Mundo de Qatar 2026. 

Pese a que traía un aplastante ritmo de 35 goles a favor en dos partidos, la Tricolor se encontró un duro hueso y empató 0-0 ante Puerto Rico, el rival más fuerte del grupo.

Esto dejó a ambas selecciones con igualdad de puntos (9), pero el gol diferencia le permitió a los dirigidos por Randall Azofeifa subirse al tren mundialista. 

Curiosamente, ambos combinados terminaron la eliminatoria sin siquiera recibir un tanto. 

Con esta clasificación, Costa Rica disputará su Mundial Sub-17 masculino número 12, tras haber participado en China 1985, Ecuador 1995, Egipto 1997, Trinidad y Tobago 2001, Finlandia 2003, Perú 2005, Corea 2007, Nigeria 2009, Chile 2015, India 2017 y Catar 2025.  

Ahora, aguardan con ilusión el sorteo oficial de la FIFA, donde conocerán a sus rivales de grupo en una Copa del Mundo que se disputará en noviembre de 2026 en Catar.

Recordemos que ahora los mundiales Sub17 se realizan cada año y hasta el 2030 tendrán como sede el país asiático.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas