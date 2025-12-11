¿Un director de selecciones nacionales tico? Esto responde la Fedefútbol

Tras confirmarse este jueves la salida del director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Ignacio Hierro, surge la gran pregunta de si el cargo podría recaer en manos de un costarricense.

Recordemos que antes del mexicano Hierro, el encargado en este puesto fue el argentino Claudio Vivas.

Ante esto, la Fedefútbol aclaró que nunca le ha cerrado las puertas a ninguna nacionalidad.

“Nunca he escuchado que haya alguna determinación de alguna nacionalidad o exclusión de alguna nacionalidad, por lo tanto, la respuesta es sí, sí hay posibilidades reales de que haya un director deportivo de cualquier nacionalidad”, mencionó Gustavo Araya, secretario general de la FCRF.

Araya de paso explicó cómo se llevó a cabo el proceso de la destitución de Hierro, pues a su criterio, no se podían tomar decisiones precipitadas.

“Sí, nosotros entendemos que los tiempos de la afición no son los tiempos de aquí a lo interno. Como lo había explicado hace 15 días, don Ignacio tenía que presentar un informe completo, había procesos abiertos en ese momento y existen todavía procesos abiertos que necesitaba tener de alguna forma.

“Entendemos aquí, desde el Comité Ejecutivo, sobre todo desde la Federación, esa necesidad imperiosa de que se tomen decisiones y es lo que está haciendo precisamente el Comité Ejecutivo de una forma responsable, responsable en el sentido de tomar la decisión a partir de la entrega de informes, de la entrega de información y sobre todo tomando en cuenta que las etapas se deben de cerrar de una forma responsable, correcta para poder avanzar a la siguiente etapa”, explicó Araya.

Tras una reunión del Comité Ejecutivo este jueves, la Fedefútbol tomó la decisión de prescindir de los servicios de Ignacio Hierro, esto tras una votación unánime, aunque no estuvieron presentes, Juan Carlos Rojas y Jorge Hidalgo, quienes se marcharon antes de la decisión.



