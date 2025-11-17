¿Última conferencia de Miguel Herrera previo a un partido de La Sele?

El técnico mexicano Miguel Herrera dará conferencia de prensa este lunes a las 12 mediodía y estará en transmisión en Teletica.com.

Herrera comparecerá ante los medios de comunicación en el Proyecto Gol en la previa del crucial partido ante Honduras.

La Sele hoy está lejos de la Copa del Mundo 2026 y se jugará la vida este martes a las 7 p. m. contra los catrachos.

¿Qué necesita La Sele?

Este es el panorama completo de la Tricolor:

La tabla hasta el momento



Equipo Puntos (gol dif)



1.Honduras 8 (+3)



2.Haití 8 (+1)



3.Costa Rica 6 (+2)



4.Nicaragua 4 (-6)



Segundos lugares a la fecha:



1.Jamaica 10 (+8)*



2. Panamá 9 (+2)*



3. Haití 8 (+1)



*Clasifican los dos mejores segundos al repechaje.



Si Costa Rica vence a Honduras y Haití triunfa:



1.Haití 11 pts



2.Costa Rica 9



3.Honduras 8



4.Nicaragua 4



*Necesitaríamos que Panamá pierda ante El Salvador y Surinam caiga ante Guatemala y La Sele vencer por más de dos goles a Honduras para soñar con el repechaje.



Si Costa Rica vence a Honduras y Haití empata:



1.Costa Rica 9 (Al menos haría un +4)



2.Haití 9 (quedaria en +1)



3.Honduras 8



4.Nicaragua 5



**Clasificaríamos de forma directa por gol diferencia.



Si Costa Rica vence a Honduras y Haití pierde:



1.Costa Rica 9



2.Honduras 8



3.Haití 8



4.Nicaragua 7



**Clasificaríamos de forma directa.



Si Costa Rica empata y Haití triunfa:



1.Haití 11



2.Honduras 9



3.Costa Rica 7



4.Nicaragua 4



**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.



Si Costa Rica empata y Haití empata:



1.Honduras 9 +3



2.Haití 9 +1



3.Costa Rica 7 +2



4.Nicaragua 5 -6



**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.



Si Costa Rica empata y Haití pierde:



1.Honduras 9 (+3)



2.Haití 8 (+1)



3.Costa Rica 7 (+2)



4.Nicaragua 5 (-6)



**Eliminados del Mundial, ni siquiera entramos al repechaje.



Si Costa Rica pierde y Haití triunfa:



1.Honduras 11



2.Haití 11



3.Costa Rica 6



4.Nicaragua 4



**Eliminados del Mundial de forma directa, ni siquiera al repechaje. Honduras y Haití decidirían el grupo por goles.



Si Costa Rica pierde y Haití empata:



1.Honduras 11



2.Haití 9



3.Costa Rica 6



4.Nicaragua 5



**Eliminados del Mundial, ni siquiera repechaje.



Si Costa Rica pierde y Haití pierde:



1.Honduras 11



2.Haití 8



3.Nicaragua 7



4.Costa Rica 6



**Eliminados del Mundial ni siquiera repechaje.

