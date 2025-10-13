Tres jugadores clave para el encuentro entre Costa Rica y Nicaragua

Este lunes, la Selección de Costa Rica enfrenta en casa a Nicaragua, en un partido determinante para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación directa al Mundial.

Los nacionales llegan tras tres empates consecutivos en la eliminatoria de Concacaf, y sumar de a tres podría significar un paso firme luego de un inicio complicado.

Dentro del grupo dirigido por Miguel Herrera, tres futbolistas se perfilan como figuras clave para lograr el triunfo.

Kendall Waston

El experimentado defensor Kendall Waston tuvo su primer partido bajo el mando de “El Piojo” Herrera ante Honduras y cumplió con creces.

Además de ser un referente defensivo, Waston representa una amenaza constante en el juego aéreo, especialmente en jugadas a balón parado.

Durante años, tanto en La Sele como en Saprissa, ha sido común buscarlo en el área cuando el equipo necesita un gol decisivo en los minutos finales.

Jossimar Alcócer

El volante del Westerlo de Bélgica ha demostrado que no le pesa la camiseta de la Tricolor. En el duelo anterior ante Honduras aportó desequilibrio, velocidad y claridad en la salida desde media cancha.

Ante una Nicaragua que suele dejar espacios por las bandas —tal y como lo aprovecharon Costa Rica y Haití—, el aporte de Alcócer podría ser determinante para romper líneas y generar peligro.

Adrián Alonso Martínez

El atacante del New York City FC, figura constante en la MLS, llega en un buen momento goleador. Ese es el Martínez que necesita La Sele para encontrar el camino al gol.

Su última anotación con el combinado nacional fue en el 3-3 ante Haití, y este lunes, en un partido clave, es la oportunidad ideal para que el delantero vuelva a marcar y lidere el ataque tico.