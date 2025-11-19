Tras el fracaso, ¿ahora qué?

La Selección Nacional no solo se quedó fuera del Mundial. Su actuación genera tantas dudas y preguntas que lo sucedido debe ser un caso de estudio en todo el entorno del fútbol.

Lo primero por resolver es si debe permanecer Miguel Herrera en el puesto.

El mexicano no cumplió su cometido y todo parece indicar que las cartas están echadas y es cuestión de horas para que se confirme su salida.

Lo que parecía un gran año para las selecciones de fútbol se convirtió en un recordatorio de lo lejos que están los combinados patrios de competir.

En el Mundial Sub-17, tanto la masculina como la femenina fueron víctimas fáciles de los rivales y regresaron sin pena ni gloria. Ahora la mayor firmó uno de los episodios más vergonzosos de la historia, incapaz de clasificar aunque Estados Unidos, México y Canadá, los grandes de la región, no estuvieron en la competencia.

Genera dudas también el cambio generacional. Terminaron jugando Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston, veteranos llamados de emergencia, que poco hicieron para enderezar el rumbo.

El nivel de los legionarios también es cuestionable. Además de Adrián Alonso Martínez, Navas, Manfred Ugalde y Jossimar Alcócer, muy pocos levantaron la mano para destacar.

Finalmente, queda en tela de duda si atrasar el calendario dos veces valió la pena. Herrera pidió tiempo de trabajo, el campeonato nacional se atrasó y terminará cerca de Navidad, mientras que La Sele no pudo cumplir su parte.



